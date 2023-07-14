EL-SEN iddia etti, KIB-TEK yalanladı, “fikir teatisi” dedi

Ertuğrul SENOVA

Bakanlar Kurulu, Perşembe gecesi Resmi Gazete’de yayımlanan bir kararla, KIB-TEK Yönetim Kurulu’na, yıllık toplam elektrik üretimi kapasitesinin yüzde 51’ini KIB-TEK, yüzde 49’unu ise özel firmanın üretmesine ilişkin bir sözleşme hazırlaması adına yetki verdi.

Kararın ilk kısmında, yüzde 51’in KIB-TEK tarafından karşılanacağı yazsa da, “daha fazla enerjiye ihtiyaç duyulması halinde, hizmet alımı yapılan firmadan yüzde 49'un üzerinde enerji alınabileceği” de ifade ediliyor.

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) bu eklemeyle birlikte kurumun özelleştirileceğini, çünkü Teknecik Elektrik Santrali’ne yatırım yapılmayacağını, bu sayede üretimin tamamen AKSA’ya devredileceğini düşünüyor.

Söz konusu karara ilişkin yazılı bir açıklama yapan EL-SEN, “Kamu İhale Yasası’nda yapılan değişikliğin özelleştirme amacıyla yapıldığının göstergesi” olarak niteledi.

Açıklamada ayrıca, Bakanlar Kurulu kararının, Resmi Gazete’de yayımlanmadan önce “önerge” şeklinde KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun önüne sunulduğu ve yönetimin bunu reddederek tepki ortaya koyduğu ifade edildi.

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa:

“Böyle bir önerge bize gelmedi, yalandır, sadece fikir teatisi yaptık”

EL-SEN’in açıklaması üzerine YENİDÜZEN’in ulaştığı KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, “Böyle bir önerge bize gelmedi. Yalandır. Sadece fikir teatisi yaptık. Eğer ortada bir önerge varsa kayıtlara geçerdi. Çıkarıp göstersinler” şeklinde konuştu.

EL-SEN Başkanı Çağlayan Cesurer:

“Üstel şimdi tüm üyeleri tek tek çağıracak, imzalamazsan başka birini bulurum diyecek”

Paşa’nın bu iddiayı yalanması üzerine YENİDÜZEN’in ulaştığı EL-SEN Başkanı Çağlayan Cesurer ise “Yalanlayabilir, ben bu açıklamayı durduk yere yapmadım. Öğrendiğim için yaptım. Şimdi Yönetim Kurulu Üyelerini Başbakan tek tek çağıracak, imzalamazsanız başka birini bulurum diyecek. Bu hep böyle olmuştur” ifadelerini kuklandı.

“Başbakandan görüşme talep ettik, süresiz grev dahil her türlü eylemle karşılık verilecek”

Cesurer, bu konuda Başbakan Ünal Üstel’den randevu talep ettiklerini, görüşmenin ardından diğer örgütlerle de görüşüp eylemlilik süreci için yol haritası belirleyeceklerini belirtti.

Cesurer, “Maliyetleri daha da arttıracak olan bu kararın ileriye taşınması halinde süresiz grev dâhil yasal her türlü eylemle karışıklık verilecektir” dedi.