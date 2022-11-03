EL-SEN grev kararı aldı
EL-SEN, KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun, kurumdaki sorunların çözümüyle ilgili “bir arpa boyu yol kat etmediği ve zamana oynadığı” gerekçesiyle grev kararı aldı.
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EL-SEN Yönetim Kurulu grev kararı aldı.
Konuyla ilgili sendikan yapılan açıklamada, KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun, kurumdaki sorunların çözümüyle ilgili “bir arpa boyu yol kat etmediği ve zamana oynadığı” gerekçesiyle, Pazartesi günü tüm bölgelerde, 7.30 – 10.30 saatleri arasında uyarı grevi yapılması kararı aldığı belirtildi.
Açıklamada, “Talep edilen tüm sorunlara ivedi olarak çözüm üretilmemesi halinde, 11 Kasım Cuma günü süresiz grev yürürlüğe konacaktır” denildi.
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