EL-SEN eylemi askıya aldı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Çağlayan Cesurer, Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı'na karşı başlattıkları ve 17 gündür devam eden eylemi askıya aldıklarını açıkladı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) davetiyle bugün gerçekleştirilen toplantının ardından Teknecik Elektrik Santrali’nin önünde ortak mutabakat metni ‘Enerjide Ortak Vizyon’ başlığı altında kamuoyu ile paylaşıldı.

EL-SEN Başkanı Cesurer, "Yasa tasarısının geri çekilmesini talep ediyoruz. Geri çekilmez ise Anayasa Mahkemesi'nde hakkımızı arayacağız." dedi.

Cesurer, EL-SEN personelinin arızalar için sahada olacağını da kaydetti.

Basın açıklamasında ortaya konulan “Enerjide Ortak Vizyon” şöyle:

“1. KIB-TEK’te ihtiyaç duyulan yatırımların bakım ve onarımların yapılması, enerji maliyetlerini düşürecek arz güvenliği olan çevreci bir enerji politikasının hayata geçmesiyle ilgili paydaşların odalarla birlikte ilgili sendika ekonomik örgütler ve bilim insanlarının katılımı ile derhal enerji stratejik planı oluşturulması.

2. Ülkenin enerji strateji planı yukarıdaki çerçevede hazırlanmadan, herhangi bir özel şirketle geleceğimizi ipotek altına koyan bir sözleşmenin imzalanması kabul edilemez.

3. Eğer bu yönde bir adım atılırsa imza koyan tüm örgütler olarak hareket edeceğimizi beyan ederiz.

4. Bu metin bu vizyon çerçevesinde katılım göstermek isteyen tüm örgütlerin imzasına açıktır.

İmza koyan örgütler Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu, Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası, Kamu İşçileri Sendikası, Belediye Emekçileri Sendikası, Kooperatif Çalışanları Sendikası, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Kıbrıs Türk Barolar Birliği, K. T. Hekimler Sendikası ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği.”