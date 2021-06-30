EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç: “Kirli dumanların nedeni son alınan akaryakıtların kalitesiz olmasıdır”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Kubilay Özkıraç, Teknecik Elektrik Santrali’nden yükselen kirli dumanların alınan akaryakıtların “kalitesiz” olduğunu iddia etti.

Özkıraç, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Teknecik Elektrik Santrali’ndeki teknik ekipler, bugüne kadar böyle kötü bir yakıtla karşılaşmadıklarını tarafımıza iletirken, kalitesiz olan yakıtın mevcut jeneratörleri de kötü yönde etkilediği ve arıza çıkmasına neden olduğu bilgimize getirildi.” dedi.

EL-SEN Başkanı Özkıraç’ın açıklaması şöyle:

“Değerli Halkımız, Teknecik Elektrik Santrali’nden yükselen kirli dumanların nedeni tamamıyla son alınan akaryakıtların kalitesiz olmasıdır. Şu anda bacalardan kapkara dumanlar yükselmekte ve çalışanlar ile insanlarımızın sağlığını tehdit etmektedir. Teknecik Elektrik Santrali’ndeki teknik ekipler, bugüne kadar böyle kötü bir yakıtla karşılaşmadıklarını tarafımıza iletirken, kalitesiz olan yakıtın mevcut jeneratörleri de kötü yönde etkilediği ve arıza çıkmasına neden olduğu bilgimize getirildi.

İhalesiz ve analizsiz bir şekilde alınan yakıt o kadar bir kötü ki, ekiplerimiz günde iki filtre değiştirmek zorunda kalıyor. Bu vurdumduymazlık bu şekilde devam ettiği, çalışanlarımız ile halkımızın sağlığı tehdit edildiği, söz verilen jeneratör yatırımları yapılmadığı ve kontrolleri tamamlanmadan bu kötü yakıt alındığı takdirde sendika olarak gerekirse Teknecik Elektrik Santrali’ni durduracağımızın bilinmesini isteriz. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu kimsenin babasının çiftliği değildir. Herkes haddini ve yerini bilecektir. EL-SEN olarak bu yaptığımız son uyarı derhal dikkate alınmadığı takdirde tekrar ediyoruz santrali kapatmak dahil her türlü eylemi ortaya koyacağımızın kamuoyu tarafından bilinmesini istiyoruz.”