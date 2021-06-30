Arıklı: “Teknecik’teki 8 jeneratörden 3 tanesi arızalı ve devre dışı”
Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Teknecik Elektrik Santrali’nde iki gündür yükselen kara dumanın akaryakıtla ilgili olmadığını savundu
Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Teknecik Elektrik Santrali’nde iki gündür yükselen kara dumanın akaryakıtla ilgili olmadığını savundu, 8 jeneratörden 3 tanesinin arızalı olmasından dolayı devre dışı kaldığını ve buhar türbinlerinden bir tanesinin devreye sokulduğunu bu yüzden de kara dumanların yükseldiğini söyledi.
Arıklı’nın açıklaması şöyle:
“Teknecik’te kuleden çıkan duman TPİC’ten alınan kötü kalite akaryakıtmış. Bu kötü akaryakıt yüzünden çevre ve insan sağlığına zarar veriliyormuş. Jeneratörler zarar görüyor muş vs.vs...
Bitmedi gitti şu safsatalarınız.
Oysa gerçeği o Teknecik’te veya Kıb-Tek’te kime sorsalar öğrenecekler...
Gerçek şu; Teknecik’teki 8 jeneratörden 3 tanesi arızalı ve devre dışı. Temmuz sıcağında Enerji tüketimi çok fazla. Bu yüzden 6 aydır çalıştırılmayan 2 adet buhar türbininden bir tanesi devreye sokuldu. Çıkan dumanda türbinden o dumandır. Akaryakıtın kalitesi ile uzaktan yakından alakası yoktur.
Peki TPİC ten alınan akaryakıtın kalitesi ölçülür analizi yapılıyor mu? En son gelen akaryakıt numunesi Kıb-Tek çalışanı özel kurye ile Mersine gönderildi. Rapor geldiğinde hep birlikte bakarız neymiş kalite.
Sahi siz ne zaman vaz geçeceksiniz bu safsatalardan?”