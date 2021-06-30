Arıklı: “Teknecik’teki 8 jeneratörden 3 tanesi arızalı ve devre dışı”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Teknecik Elektrik Santrali’nde iki gündür yükselen kara dumanın akaryakıtla ilgili olmadığını savundu, 8 jeneratörden 3 tanesinin arızalı olmasından dolayı devre dışı kaldığını ve buhar türbinlerinden bir tanesinin devreye sokulduğunu bu yüzden de kara dumanların yükseldiğini söyledi.

Arıklı’nın açıklaması şöyle:

“Teknecik’te kuleden çıkan duman TPİC’ten alınan kötü kalite akaryakıtmış. Bu kötü akaryakıt yüzünden çevre ve insan sağlığına zarar veriliyormuş. Jeneratörler zarar görüyor muş vs.vs...

Bitmedi gitti şu safsatalarınız.

Oysa gerçeği o Teknecik’te veya Kıb-Tek’te kime sorsalar öğrenecekler...

Gerçek şu; Teknecik’teki 8 jeneratörden 3 tanesi arızalı ve devre dışı. Temmuz sıcağında Enerji tüketimi çok fazla. Bu yüzden 6 aydır çalıştırılmayan 2 adet buhar türbininden bir tanesi devreye sokuldu. Çıkan dumanda türbinden o dumandır. Akaryakıtın kalitesi ile uzaktan yakından alakası yoktur.

Peki TPİC ten alınan akaryakıtın kalitesi ölçülür analizi yapılıyor mu? En son gelen akaryakıt numunesi Kıb-Tek çalışanı özel kurye ile Mersine gönderildi. Rapor geldiğinde hep birlikte bakarız neymiş kalite.

Sahi siz ne zaman vaz geçeceksiniz bu safsatalardan?”