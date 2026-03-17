“Eksik ödemeler tamamlanmazsa eylemler sürecek”

Koop-Sen Başkanı Mehmetali Güröz, Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası iştiraklerinden Koop Süt, Zirai Levazım Koop ve Binboğa Yem Kooperatifinde yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi ve İş Yasası gereğince ikinci kez çalışanların maaşları, hayat pahalılığı ödenekleri ve bayram ödeneklerinin Ocak 2026’dan beridir eksik ödenmeye devam ettiğini açıkladı. Güröz, ayrıca 2025 yılına ait sosyal yardım ve primlerin de ödenmediğini belirtti.

Çalışma Bakanı’nın 11.03.2026 tarihinde “Yasal mevzuat gereği herhangi bir cezai bir müeyyideye maruz kalınmaması için tarafınıza son kez yapılan bu bildirimin dikkate alınarak ivedi şekilde gereğinin yerine getirilmesi konusunda bilgi edinmenizi rica ederim” şeklindeki uyarısına rağmen üç iştirakde de çalışanlara ödenmeyen ödenekler ve eksik ödenen maaşların halen tamamlanmadığını ifade eden Güröz, bu nedenle tüm eksik ödemeler tamamlanana kadar ek mesai çalışmama eyleminin devam edeceğini kaydetti.

Güröz, ayrıca 19.03.2026 Perşembe günü her üç iştirakde sabah saat 08:00-11:00 saatleri arasında 3 saatlik uyarı grevi yapılacağını, 23.03.2026 Pazartesi günü ise Koop Süt’te tam gün uyarı grevinde olacaklarını kamuoyuna duyurdu.