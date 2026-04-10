Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Genç İş İnsanları Derneği’ni ziyaret etti. CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli öncülüğünde gerçekleşen ziyarette, ülke ekonomisi ve iş dünyasının karşı karşıya olduğu sorunlarla çözüm önerileri ele alındı. Toplumun sosyo-ekonomik gelişmesiyle ilgili görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, İncirli’ye milletvekilleri Devrim Barçın, Fide Kürşat, Fikri Toros, Filiz Besim ve Salahi Şahiner eşlik etti. Genç İş İnsanları Derneği heyetinde ise Dernek Başkanı Yusuf Tekinay ile yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, genç iş insanlarının ülke ekonomisine sağladığı katkının önemine dikkat çekerek, doğru kurgulanmış ekonomi politikaları, etkin kamu maliyesi ve işleyen devlet kurumlarının iş dünyası açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Son dönemde yaşanan ekonomik ve yönetsel sorunları değerlendiren İncirli, bu sürecin aşılması için yapısal değişikliklerin ve erken seçimin kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Konuşmasında yolsuzlukla mücadeleye özel bir yer ayıran Sıla Usar İncirli, “Ekonomik istikrar için yolsuzlukla mücadele edeceğiz” dedi.

Yolsuzluk, usulsüzlük, hukuksuzluk gibi unsurların yalnızca sosyal değil, doğrudan ekonomik sorunlar yarattığını ve dengeleri bozduğunu vurgulayan İncirli, bu zihniyetin ortadan kaldırılmasının şart olduğunu ifade etti. Katılımcı ve kapsayıcı bir yönetim anlayışının önemine de değinen İncirli, ortak akla dayalı bir yönetim modelinin gerekliliğini vurguladı. Birlikte üretmenin ve karar almanın önemine dikkat çeken İncirli, CTP iktidarında sosyal adalet ile toplumsal eşitliğin esas olacağını sözlerine ekledi.