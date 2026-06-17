Ekinci: Demokrasi hesap kitap meselesi değildir

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Redif Ekinci, mevcut hükümetin toplumsal güveni uzun süre önce kaybettiğini belirterek, ülkede artık “erken seçim” değil, “gecikmiş seçim” sürecinin konuşulduğunu söyledi. Ekinci, hayat pahalılığı, sağlık alanındaki sorunlar ve üst düzey rüşvet iddialarının hükümetin meşruiyetini yitirdiğinin göstergeleri olduğunu ifade etti.

Kuzey Kıbrıs TV’de katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ekinci, “Ortada erken seçim değil, geç kalınmış bir seçim vardır” diyerek, daha fazla sorun yaşanmadan toplumun güvenini kazanabilecek yeni bir hükümete ihtiyaç olduğunu kaydetti.

“Demokrasi tasarruf edilecek bir alan değildir”

Genel ve yerel seçimlerin aynı gün yapılmasına yönelik tartışmaları da değerlendiren Ekinci, seçimlerin birleştirilmesinin ne ekonomik ne de demokratik açıdan doğru olduğunu söyledi.

“Demokrasi tasarruf edilecek bir alan değildir. Sandıktan tasarruf olmaz” diyen Ekinci, seçmenin önüne aynı anda çok sayıda oy pusulası konulmasının ciddi karmaşa yaratacağını belirtti.

Geçmiş seçimlerde seçmenin sandıkta ortalama sekiz dakika kaldığını hatırlatan Ekinci, yeni sistemin seçmen iradesinin sağlıklı şekilde sandığa yansımasını zorlaştıracağını ifade etti.

Mevcut hükümetin aldığı kararların toplumda güven yaratmadığını dile getiren Ekinci, “Bu hükümet süt beyazdır dese toplum artık bunun altında bir şey arar. Çünkü güven kalmadı” dedi.

“Kaynak sorunu değil, yönetim sorunu var”

Ekonomik sıkıntıların temelinde kaynak eksikliğinden çok kaynakların yanlış kullanılmasının bulunduğunu savunan Ekinci, devletin denetleme kapasitesini kaybettiğini söyledi.

Başbakanlık İletişim Merkezi için ayrılan yaklaşık 14 milyon 800 bin liralık kaynağı örnek gösteren Ekinci, aylar önce duyurulan projenin hâlâ hayata geçirilmediğini belirterek, “Ortada kriz var ama merkez yok” ifadelerini kullandı.

Telekom Dairesi’nin dijital dönüşüm ihalesine de değinen Ekinci, şartnamelerde yer alan bazı düzenlemelerin yerli insan kaynağını dışladığını ileri sürdü.

Yirmiden fazla üniversitenin bulunduğu bir ülkede stratejik yazılımların yerli uzmanlarla geliştirilememesinin vizyon eksikliği olduğunu ifade eden Ekinci, dijital dönüşümün yalnızca dışarıdan uygulama satın alınarak gerçekleştirilemeyeceğini söyledi.

“Gençler için dijital ekonomi fırsata dönüşebilir”

Kıbrıs’ın kuzeyinin belirli alanlarda uzmanlaşarak ekonomik sıçrama yapabileceğini belirten Ekinci, dijital ekonomi, oyun sektörü ve siber güvenlik gibi alanların önemli fırsatlar sunduğunu kaydetti.

“Biz her şeyi üretmek zorunda değiliz. Bir niş sektör seçip orada uzmanlaşabiliriz” diyen Ekinci, dijital alanların ambargolardan etkilenmediğini ve gençlere yeni fırsatlar yaratabileceğini ifade etti.

Turizm, yükseköğrenim ve sağlık turizmi alanlarında da önemli potansiyel bulunduğunu söyleyen Ekinci, bu alanların iyi yönetilmediğini ve ülkenin sahip olduğu değerlerin yıpratıldığını belirtti.

“Genel sağlık sigortasına geçilmeli”

Sağlık sisteminin sürdürülebilir hale gelmesi için genel sağlık sigortasına geçilmesi gerektiğini ifade eden Ekinci, bu modelin sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıracağını ve kayıt dışılığı azaltacağını söyledi.

Türkiye’deki dijital sağlık sistemlerini örnek gösteren Ekinci, başarılı uygulamaların ülkeye uyarlanabileceğini kaydetti.

Eğitimde yaşanan sorunların da plansızlığın sonucu olduğunu belirten Ekinci, konteyner sınıflar, öğretmen eksikliği ve kalabalık sınıfların veri temelli planlama yapılmamasından kaynaklandığını ifade etti.

Hayat pahalılığı ve kamu maliyesi tartışmalarına da değinen Ekinci, ilk fedakârlığın çalışanlardan değil siyasetten başlaması gerektiğini söyledi.

“Hayat pahalılığı konusunda ilk akla gelen memurun, emekçinin, çalışanın cebi olmamalıdır. Önce siyasetin kendi harcamalarına bakılmalıdır” diyen Ekinci, dar gelirli kesimlerin yaşam maliyetleri karşısında giderek daha fazla zorlandığını belirtti.

TDP’nin ekonomi, sağlık, eğitim, dijitalleşme ve gençlik politikaları üzerinde uzun süredir çalıştığını ifade eden Ekinci, partinin yalnızca eleştiren değil çözüm üreten bir anlayışla hareket ettiğini söyledi.

Konuşmasının sonunda toplumdaki değişim isteğine işaret eden Ekinci, “Yorgunuz çünkü sokaktayız. Mutluyuz çünkü insanların TDP’ye olan özlemini görüyoruz. Umutluyuz çünkü gençlerin gözündeki ışığı görüyoruz” dedi.