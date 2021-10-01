Ek yerleştirmeler açıklandı: Üniversitelere 533 öğrenci daha

Türkiye 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2021-2022 öğretim yılı için adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

TC Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre Kuzey Kıbrıs üniversitelerine ilişkin ek yerleştirme sonuçları da belirlendi. Ek yerleştirme sonuçlarına göre 533 Türkiyeli öğrenci Kuzey Kıbrıs üniversitelerine yerleşme hakkı kazandı.

Buna göre; Yakın Doğu Üniversitesi’ne 175, Girne Amerikan Üniversitesi’ne 64, Lefke Avrupa Üniversitesi’ne 61, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ne 54, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne 51, Uluslararası Final Üniversitesi’ne 46, Girne Üniversitesi’ne 33, Kıbrıs İlim Üniversitesi’ne 19, Adakent Üniversitesi’ne 9, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’ne 7, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ne 4, Kafkas Üniversitesi’ne 4, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’ne 3, Rauf Denktaş Üniversitesi’ne 1, Kıbrıs Batı Üniversitesi’ne 1, Akdeniz Karpaz Üniversitesi’ne 1 öğrenci yerleşti.

Kayıtlar 4-7 Ekim’de

YSK’dan yapılan açıklamaya göre; YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 04-07 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 04-05 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılabilecek. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklar.

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