EHHD: “Halk sadece tedavi değil, onurlu, güvenli ve eşit erişilebilir sağlık hizmeti talep ediyor”

Evrensel Hasta Hakları Derneği (EHHD) 2025 yılı boyunca Kuzey Kıbrıs’taki sağlık sisteminde kaynak, altyapı, ilaç ve sağlık çalışanlarının çalışma koşulları konusunda sorunlar yaşandığını belirterek, halkın sadece tedavi değil, onurlu, güvenli ve eşit erişilebilir sağlık hizmeti talep ettiğini kaydetti.

Evrensel Hasta Hakları Derneği, Avrupa Komisyonu’nun yayımladığı Standard Eurobarometer 104 (Ekim 2025) raporunu temel alarak yaptığı açıklamada, “Halkımızın yüzde 73’ü genel gidişattan umutlu olduğunu söylese de, bu umudun önündeki en büyük engel 2025 boyunca yaşanan sağlık trajedileri olmuştur.” ifadelerini kullandı.

Raporda toplumun gündemindeki en önemli sorun olarak yüzde 35’lik oranla sağlığın ilk sıraya yerleştiği belirtilen açıklamada, AB ülkelerinde sağlık sorunu yüzde 12’lerdeyken, KKTC’de bu kaygının üç kat daha fazla olduğu kaydedildi.

2025 yılında devlet hastanelerinde yaşanan çocuk ve bebek ölümlerine değinilen açıklamada, bunun sağlık sistemindeki "yönetim zafiyeti" ile ilgili olduğu savunuldu.

2025 bütçesinde sağlığa ayrılan pay yüzde 9,4

Açıklamada, 2025 bütçesinde sağlığa ayrılan payın yüzde 9,4 olduğu, artan sağlık ihtiyacına rağmen yeterli yatırımın yapılmadığı ve bu durumun uzun bekleme süreleri, yetersiz personel ve altyapı eksikliklerine neden olduğu kaydedildi.

2025 yılında ülkede "ciddi bir ilaç krizi yaşandığı" da öne sürülen açıklamada, eczanelerde yaşanan ilaç eksikliğinin sağlık hakkının parçası olan "sürekli ve kesintisiz tedavi alma hakkının" ihlali olduğu belirtildi.

Hekim ve sağlık personelinin çalışma koşullarından "memnuniyetsizlik duyduğu" aktarılan açıklamada, çalışma koşullarının geliştirilmemesinin sağlık hizmetlerine erişimde eşitsizliklere yol açtığı kaydedildi.

“2025 yılı, sağlık alanında sadece maddi yetersizliklerin değil, etik değerlerin de ağır şekilde ihlal edildiği bir yıl olmuştur.” ifadesi kullanılan açıklamada, özellikle üniversitelerde sağlık bilimleri alanında verildiği iddia edilen sahte diplomalara ilişkin soruşturmaların toplumun "güvenini sarstığı" savunuldu.

Açıklamada, yetkililer, şeffaf ve etkili soruşturmalarla halkın güvenini yeniden inşa etmeye ve sağlık alanındaki tüm etik standartları sıkı biçimde uygulamaya çağırıldı.

Araştırma sonuçlarına göre toplumun yüzde 75’inin AB standartlarının uygulanması durumunda sağlık haklarının iyileşeceğine inanç belirttiği, katılımcıların yüzde 57’sinin ise bu kuralların tam olarak uygulanmasının "iyi bir şey" olduğunu söyledikleri kaydedildi.

Halkın yüzde 66’sının bir sonraki yılın daha iyi olacağına inanç belirttiğini ve işlerin iyiye gittiğini düşünenlerin oranının ise yüzde 73’e yükseldiği ifade edildi.

Evrensel Hasta Hakları Derneği açıklamalarında yetkililere seslenerek, şu ifadeleri kullandı:

“Toplumun iyimserliğini bir fırsat olarak görün. Sağlık hakkını siyasetin üzerinde tutarak, halkın beklediği çağdaş ve güvenli sistemi inşa etmek için daha fazla vakit kaybetmeyin. Başka Mihrimah bebekler ve Olivia’ları kaybetmemek için Avrupa standartlarında bir sağlık sistemini derhal hayata geçirin. Sağlık bir lütuf değil, en temel insan hakkıdır!”