“Eğitime hak ettiği katkıyı sunacağız”

CTP İskele Belediye Başkanı Adayı Sermet Nereli:

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) İskele Belediye Başkanı adayı Sermet Nereli, İskele Ticaret Lisesi’ni ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya geldi. Nereli, 6 Aralık’tan sonra emlak vergilerinin yüzde 15’ini yasada yazdığı gibi okulların ihtiyaçlarının karşılanması için kullanacaklarını açıkladı.

Ziyarette Nereli’ye CTP İskele İlçe Başkanı Hüseyin Öztörel, Eğitim Bakanlığı eski Daire Müdürü Ali Nizam, emekli öğretmenler ve CTP İskele İlçe yöneticileri eşlik etti.

“Emlak vergilerinin yüzde 15’i okullara ayrılacak”

Ziyarette konuşan CTP İskele Belediye Başkanı adayı Sermet Nereli, 6 Aralık’tan sonra eğitime hak ettiği katkıyı sağlayacaklarını belirtti. İskele ve beldelerindeki eğitim kurumlarında yaşanan sorunların giderilmesi için somut adımlar atacaklarını ifade eden Nereli, yasayla düzenlenen emlak vergisi gelirlerinin yüzde 15’ini okulların ihtiyaçlarının karşılanmasına ayıracaklarını kaydetti. Nereli, söz konusu kaynağın okullar, okul aile birlikleri ve diğer paydaşlarla birlikte planlanacağını belirterek, eğitim kurumlarının ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve giderilmesi için ortak akılla hareket edeceklerini vurguladı.

“İnsana, gençlere ve çocuklara doğrudan yatırım yapacağız”

İnsana, gençlere, çocuklara ve özel gereksinimli bireylere doğrudan yatırım yapacaklarını ifade eden Nereli, İskele’nin bu hizmetleri hak ettiğini söyledi. Sermet Nereli ihtiyaçlı bireyler için burs sistemi geliştireceklerini, israfa son verip kaynakları doğru değerlendireceklerini belirtti. Toplumun her kesimini temsil eden, güçlü ve alanında uzman kişilerden oluşan geniş bir ekiple yola çıktıklarını belirten Nereli, temel amaçlarının İskele’ye hizmet etmek ve bölgedeki yaşam kalitesini yükseltmek olduğunu kaydetti. Nereli, eğitim başta olmak üzere toplumsal yaşamın farklı alanlarında ihtiyaçlara yanıt veren, katılımcı ve çözüm odaklı bir belediyecilik anlayışını hayata geçirmeyi hedeflediklerini aktardı.