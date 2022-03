"Eğer bu sektör olmasaydı kesinlikle memur olmazdım. Çünkü üretmeyi seven birisiyim"

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Ev yemekleri ve diyet menüleriyle müşterilerine hizmet sunan Lunch Box isimli iş yerinin sahibi Özlem Çelebi, yaklaşık 10 yıldır yemek sektöründe hizmet veriyor.

‘Ana’ ‘Diyet’ ve ‘Fit’ menü olmak üzere haftalık yemek listesi yayınlayarak abonelerine haftalık olarak yemek hizmeti veren Lunch Box’un direktörü Özlem Çelebi, her zaman uygun fiyat ve pratik bir yemeğin eksikliği olduğuna dikkat çekerek, bu işe başladıklarını ve müşterilerinden de güzel dönüşler aldıklarını belirtiyor.

Çelebi, şu anda 200’ün üzerinde abonelerinin olduğunu da de ifade ediyor.

“İnsanlar bize güzel geri dönüşler yapıyor”

Özlem Çelebi, Lunch Box isimli işyerinin nasıl doğduğunu ve bugünlere geldiğini anlattı, “Benim için para her zaman ikinci planda oldu, hedefim kaliteli hizmet olmuştur” dedi.

Çelebi şunları söyledi:

“Lunch Box bir yıldan beridir hizmet veriyor. Öğle saatlerinde uygun fiyata ve pratik yemek yemenin her zaman eksiklik olduğunu düşünüyordum. Bu fikir böyle doğdu, maliyeti düşürebilmek için de abonelik, üyelik şeklinde yaparsak müşterimiz her gün yiyebilecek. Bu, bizim için, hem de müşteri için bir avantaj. Bu şekilde başladık ve günde 2-3 müşterimiz varken, şu anda 200’ün üzerinde üyemiz bulunuyor. Yavaş yavaş büyümekti hedef ve bir yerde reklamımız da çıkmadı. İnsanlar da bize güzel geri dönüşler yapıyor. Hatta ucuz olmasından dolayı kaliteyi sorgulayan insanlar var ama müşterilerimizin için rahat olsun, sağlıklı koşullarda, kaliteli yemekler yapıyoruz. Benim için para her zaman ikinci planda oldu, hedefim kaliteli hizmet olmuştur. Tabii ki herkes para kazanmak için yapar ama iyi bir hizmet olduğunda zaten onun karşılığı her zaman alınır.”

“Bu sektör olmasaydı yine üretmek isterdim”

Üretmeyi çok sevdiğini ve her zaman üretmek istediğini belirten Çelebi, hedeflerini her zaman kısa vadeli olarak belirlediğini belirtti, bir arkadaşının önerisiyle bu sektöre girdiğini ifade etti.

Çelebi şöyle konuştu:

“Geçmişte hiç böyle bir hayalim yoktu. Yemek yapmayı da çok seven bir insan değildim açıkçası. Üniversitede işletme eğitimi aldım. Üniversiteyi bitirdikten sonra bu sektöre de yönelmedim. Bir arkadaşımın hayaliydi ve hep restoran açmak hayalindeydi. Beni de girişimci olarak görüyordu. Ortaklık için bir önerisi oldu ve 2-3 kişi bir İtalyan restoranı açtık ve bu sektöre girmiş oldum. Eğer bu sektör olmasaydı kesinlikle memur olmazdım. Çünkü ben her zaman üretmeyi seven birisiyim. Sırasında ‘Neden bu sektördeyim’ diye şikâyet ettiğim olmuştur ama o da karşılaştığımız zorluklardan oluyor. Bu ülkede hiçbir girişimciye destek verilmiyor. Eğer bu sektör olmasaydı yine üretim yapabileceğim bir sektör olurdu. Sektördeki hedefime gelecek olursak da, ben hiçbir zaman kendime uzun vadede bir hedef koymadım. Anlık değil de, kısa vadeli hedeflerle yoluma devam ettim. Bazen bazı şeyler planlandığı gibi gitmez. O yüzden öncelikli hedefim ne kadar insana ulaşabilirsem mantığıdır. Girne ve Mağusa’dan soran insanlar var. Belki oralara ilerleyen zamanlarda bir şube açabiliriz.”