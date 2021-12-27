Eczanelerde ‘Antijen’: Satışı da, yapılışı da 40TL!

Eczanede toplumdaki taramaları arttırmak için kâr marjı olmadan antijen testi yapıldığını söyleyen Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, satış fiyatlarının da yükselen antijen test ücretlerine karşın neredeyse zararına olduğunu savundu.

Öksüz: “Eczanelerdeki test yapımını taramaları artırmak için yaptık, para kazanmadık, ulvi görevimiz olan sağlık hizmeti verdik. Antijen test satışını da bu şekilde yapacağız.”

YENİDÜZEN

Eczanelerde ‘antijen satışı’ Cumartesi itibarıyla başladı, antijen testlerinin satış fiyatının da, eczanede yaptırma fiyatının da 40 TL olması dikkat çekti.

Eczanede antijen test yapımının toplumdaki taramaları arttırmak için kar marjı olmadan yapıldığını söyleyen Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, satış fiyatlarının da yükselen antijen test ücretlerine karşın neredeyse zararına olduğunu savundu.

Öksüz, “Eczanelerdeki test yapımını taramaları artırmak için yaptık, para kazanmadık, ulvi görevimiz olan sağlık hizmeti verdik. Antijen test satışını da bu şekilde yapacağız. Bunu kendi karımızdan feragat ederek satacağız. Bu iş toplumdaki taramaları artırmak için bir uygulamadır.” dedi.

“Fiyatı eczacılar belirledi”

Testlerin satışına ilişkin Sağlık Bakanlığı’nın fiyat belirlemediğini ifade eden Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, eczacıların kendi inisiyatifi ile antijen satışlarını 40 TL’den ücretlendirildiğini belirtti.

Öksüz, “Bakanlık fiyat belirlemediği için şu an bu testler 40 TL’den satılıyor. Bu konuda herhangi bir fiyat zorunluluğu yoktur. Eczacılar kendi inisiyatifi ile bu fiyattan satmaya devam ediyor.” dedi.

“Antijen fiyatları çok arttı, piyasada kit bulunamaz oldu…”

Piyasada antijen test kiti bulamadıklarını anlatan Öksüz, fiyatların bir anda fırladığını, kit bulmanın çok zorlaştığını ifade etti.

“Eczacıların test alış fiyatları çok yükseldi. Çok fahiş fiyatlar oluştu, depocuların çoğu kit bulamıyor.” diyen Öksüz, eczanelerin kâr marjının da eklenmesiyle birlikte antijen test ücretlerinin 40 TL’yi aşacağı öngörüsünde bulundu.

“Piyasada farklı fiyatlar da görülebilir”

Öksüz, Sağlık Bakanlığı’nın fiyat belirlememesi nedeniyle “Daha farklı fiyatlar da piyasada görülebilir” yorumunda bulundu.

Öksüz, eczanelerde antijen uygulanmasının faydalarını somut verilerle yakın zamanda ortaya koyacaklarını da anlattı.

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