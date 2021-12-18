Yurttaşlar kendi kendine antijen yapabilecek

Yurttaşlar 24 Aralık'tan itibaren eczanelerden temin edecekleri antijen test kitleri ile kendi kendine test yapabilecek. Resmi Gazete'de duyurulan karara göre; kendi kendine yapılan testler Adapass sistemine kayıt edilmeyecek ve herhangi bir yerde kullanılmayacak. Kararda ayrıca bu yöntemle pozitif tersti pozitif çıkan yurttaşların sonucu Sağlık Bakanlığı'na bildirmeleri istendi.