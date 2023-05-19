Düzensiz göçmenlerle ilgili “Doğu Akdeniz Eylem Planı” Avrupalı Büyükelçilere sunulacak

Kıbrıs Cumhuriyeti'nin düzensiz göçmenler konusunda Doğu Akdeniz Eylem Planı’nın bu öğleden sonra Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanlık Sarayı’nda AB ülkelerinin Kıbrıs büyükelçilerine sunulacağı bildirildi.

Fileleftheros’un haberine göre, Kıbrıslı Rum Dışişleri ve İçişleri bakanları Konstantinos Yoannu ve Konstantinos Kombos tarafından yapılacak sunum sırasında Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis de konuşma yapacak.

Gazete “yetkili bir kaynağa” dayanarak Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Eylem Planı’nın haziran ayında Avrupa Konseyi’nde onaylanmasını ve kısa sürede yürürlüğe konulmasını hedeflediğini yazdı.

Habere göre aynı kaynak Dışişleri Bakanı Yoannu’nun konuyu Brüksel ile görüştüğünü ve Kıbrıs'ın önerilerinin AB düzeyinde yürütülmekte olanlar ile uyumlu olduğunu belirtti.

Kaynak, Yoannu ile Kombos’un, AB üyesi devletlerin Kıbrıs'taki büyükelçileri ile yüz yüze görüşmeler yaparak Eylem Planı’nın en kısa sürede özellikle artan mülteci akışı nedeniyle Kıbrıs’ın güneyinde uygulanmasının önemini izah ettiğini söyledi.

Gazete, Mülteciler Müsteşarlığı kurulmasıyla ilgili yasanın dün incelenmek üzere Hukuk Dairesi’ne gönderildiğini, incelemenin ardından Bakanlar Kurulu ve Meclis Genel Kurulu’nun onayına sunulacağını yazdı.