Düşürülen cüzdanı aldılar, yakalandılar

Lefkoşa’da bir taksici tarafından düşürülen cüzdanı bularak tasarrufuna geçiren zanlılar N.P ve U.Ç tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç zanlıların 10 Ağustos saat 10.30 sularında, Lefkoşa Yenişehir’de, O.K.Ö’nün düşürdüğü para cüzdanını bulup içerisindeki 5500 TL, 40 Sterlin, 30 Euro nakit paraları aldıklarını anlattı.

Zanlıların kamera görüntülerinden tespit edilerek tutuklandığı ve söz konusu cüzdanın emare alındığı da polis tarafından mahkemeye aktarıldı.

Polis, zanlı U.Ç’nin evinde yapılan aramada 1505 TL nakit para bulunduğunu ve paraya el konduğunu söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad, soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi için zanlıların 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.