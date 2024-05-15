Dünyanın Sonu’nu Konuşmaya Hazır Mısınız?

Murat OBENLER

Rüstem Kitabevi tarafından düzenlenen Rüstem Literary Club Disiplinlerarası Panelleri Serisi’nin 12’ncisi “Dünyanın Sonu” başlığıyla 17 Mayıs Perşembe günü saat 18:00’de gerçekleşiyor.

Yine aynı konuya paralel olarak farklı sanat dallarından sanatçıların eserleri ve performanslarıyla katılacağı “Dünya Burada Bitsin” konulu sergi de saat 19:30’da yine Rüstem Kitabevi’nde açılacak.

“Dünyanın Sonu” başlıklı panelde Kaya, Özdal ve İnançoğlu konuşacak

Moderatörlüğünü Mihrican Aylanç’ın yaptığı “Dünyanın Sonu” başlıklı panelde şair Emel Kaya “Antroposen’i Ben Mi Yarattım?”, şair Nihat Özdal “Cıvıltı Makinesi” ve Evren İnançoğlu da “Sinemada Dünyanın Sonu” başlıklı birer konuşma yapacak. Panele katılım ücreti 150 TL’dir.

Çeşitli eser ve performansların buluştuğu “Dünya Burada Bitsin” konulu sergi

Kuratörlüğünü Salamis Ayşegül Şentuğ Tuğyan ve Nihat Özdal’ın yaptığı, farklı disiplinlerden sanatçıların eserlerinin ve performanslarının görülebileceği sergi ise 17 Mayıs Cuma saat 19:30’da açılacak ve 27 Mayıs’a kadar devam. Sergi Lefkoşa’nın ardından Haziran sonu İzmir, Eylül’de İstanbul ve 2025’te Berlin’de açılacak.