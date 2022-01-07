Başbakan Faiz Sucuoğlu Yenidüzen’e konuştu, Pandemi Hastanesi’ne yeni yatış olmadığını, yoğum bakımda da yeni mutasyondan hasta bulunmadığını söyledi, “Tehlike yok” dedi.

“Yeni yatış yok, yoğun bakımda yeni mutasyon yok” şeklinde konuşan Sucuoğlu, “Kritik eşik yoğun bakımdaki doluluktur, tehlike yok… Dünyada okullarını kapatan ülke yok, sendikaların tavrı anlamsız” şeklinde konuştu. Başbakan Faiz Sucuoğlu, Kanal Sim’de Serhat İncirli’nin konuğu oldu.

Başbakan’ın açıklamaları Kanal Sim ve Yenidüzen’de…

BAŞBAKAN’IN KANAL SİM’DEKİ AÇIKLAMARINDAN ÖNE ÇIKANLAR:

* “En fakir Maliye bizde, borçlanmadan nasıl maaş ödeyeceğiz, olmaz. Bu yapı sürmez”

* “Vaka sayıları artıyor, bugün belki de 1500 olacak. Bu varyant bizi normalleştirecek”

* “Belli kesimler neden hala aşıya direnç gösteriyor, anlamış değilim. Yapmayın bunu, ölüyor yahu yaşlılarımız. Olun aşılarınızı”

“Asgari Ücret aceleye geldi”

Asgari Ücret belirlenmesinde ‘acele edildiğini’ söyleyen Faiz Sucuoğlu, “Bu rakamın bir şekilde kabul göreceğini düşünüyorum” dedi.

Türkiye ziyareti…

Gelecek hafta Türkiye’ye gideceğini söyleyen Faiz Sucuoğlu, ekonominin genel sıkıntısını eldeki verilerle net bir şekilde anlatacaklarını ifade etti.

“Ateşten gömlek değil, lavdan gömlek giydik” diyen Sucuoğlu, 15 gün önce çok daha karamsar olduğunu, yavaş yavaş mükellefiyetleri yerine getirdiklerini belirtti. Sürdürülebilir olması için kendi ayakları üzerinde duran ekonominin yaratılması gerektiğini de kaydetti.

“En fakir Maliye’lerden birine sahibiz”

En fakir Maliye’lerden birine sahip olduğumuzu söyleyen Başbakan Sucuoğlu, “Sistem böyle devam edemez” şeklinde konuştu.

Sucuoğlu, “Acı reçetede bir şey ifade etmez. Ülkeye sıcak parayı getirmemiz lazım” dedi.

Mağusa İmar Planı’na da değinen Sucuoğlu, ilgili taraflarla görüştüklerini, memnuniyetin %80’in üzerinde olduğunu söyledi, İmar Planı’nın geçmesi ile orada 2 milyar poundluk bir hareket başlayacağını ifade etti.

“Halk istikrarlı Hükümet isterse, gidecek ağırlığını koyacak. UBP birazcık daha ittirirsek tek başına iktidar olacak durumda” diyen Sucuoğlu, istikrar için tek başına hükümet gerekliliğini savundu.

UBP küskünlükleri…

“Gidebildiğim herkese gittim, konuştuk… Size ihtiyacımız var arkadaşlar dedim. Bu arkadaşlarımızı ikna ettik. Gelin beraber yürüyelim dedik. Halen daha birkaç kişi vardır ama güzel tepki aldık”.

Pandemi… “Hastaneye yatmalar düştü”

“Yeni bir sürpriz mutasyon çıkmazsa bu mutasyon bizi normalleşmeye doğru götürüyor. Vakalar artmasına rağmen, alarm verecek bir durum yok. Hastaneye yatmalar düştü. Hafif bir gribal duruma dönmeye doğru gidiyor.

Zayıf bünyelere, kronik hastalara riski tüm virüsler gibi fazla.

Aşılanma…

“Olun be kardeşim siz de… Olmazsınız bir şey… Bırakın bu karşıtlığı, yaşlılarımız ölüyor.”

Seçim… “Karmanın bir faydası yok… Daha fazla istikrarsızlık getirir”

“Bana şimdi karma oy kullan de, kullanamam. Baştan nasıl kullanılacağını okumam lazım… Karmanın bir faydası yok, sistemi de daha fazla allak bullak eder.

Karma oyun daha fazla istikrarsızlık getirdiğini savunan Başbakan Sucuoğlu, “Hangi parti olursa olsun, mührü vur” çağrısı yaptı, karmada oy yanma riskinin de çok yüksek olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığı döneminde 650 yataklı Lefkoşa’ya yeni hastane yanında, bölgelerde yeni hastaneler projeleri olduğunu ve her şeyin hazırlandığını söyleyen Sucuoğlu, 2018’de seçimden sonra 4’lü Hükümet’in kurulduğunu ve hastanelerin yapılmadığını savundu.

“Tarihimizin en büyük sağlık alt yapısını kapris yüzünden kaybettik” diyen Sucuoğlu, Türkiye Sağlık Bakanı ile istişare tiklerini ama krizin onları da vurduğunu, 2022’de ihaleye çıkılacağı beklentisini belirtti.

Seçimden sonra Girne Hastanesi için de ihaleye çıkılacağını, Cengiz Topel, Güzelyurt ve Lefke için de çalışmalarının olacağını ifade etti.

Külliye…

“E Türkiye parayı da verecekse…”

Sadece külliye değil, oraya Meclis’te yapılacağını söyleyen Sucuoğlu, “Şu anda öyle bir şey yoktur” dedi. Serhat İncirli’nin ‘Peki Türkiye yapacaksınız derse’ sorusu üzerine ise Sucuoğlu, “E parayı da verecekse…” yanıtı verdi.

İncirli’nin “Ama başka yerde bu kadar ihtiyaç varken, külliye mi yapılacak” sorusuna ise, “Türkiye’ye gittiğimizde açık açık hepsini konuşacağız” dedi.

Seçilme gailesi olmadan ülkeyi rahatlatmak zorunda olunduğunu ifade eden Sucuoğlu, yaşanan krizin ekonomik dönüşüme muhtaç olduğunu belirtti.

“Her ay 150 milyon TL isteyerek olmaz… KKTC kendi ayakları üzerinde durmak zorunda, bütün mücadelemiz bu olacak” diyen Sucuoğlu, Kermiya Geniş Noktası’nda geçişleri rahatlatacak adımlar atacaklarını kaydetti.

Satışların %90’ının sözleşme ile gittiğini ve devletin para alamadığını da söyleyen Sucuoğlu, orada da belli düzenlemelere gideceklerini kaydetti.