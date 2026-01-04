“Dünya, ‘olan’ ile ‘olması gereken’ arasındaki gerilimle bir kez daha yüzleşiyor”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Venezuela, Filistin ve dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan gelişmelere dikkat çekerek, küresel ölçekte “olan” ile “olması gereken” arasındaki gerilimin yeniden belirginleştiğini vurguladı.

Erhürman yaptığı açıklamada, söz konusu gerilimin dünya tarihinde farklı dönemlerde ve farklı yoğunluklarda sürekli yaşandığını belirterek, “Olan”ın çıkar ilişkilerinin ve gücün belirleyici olduğu bir dünya düzenini ifade ettiğini kaydetti. Bu durumun hem ülkelerin kendi iç yapılarında hem de uluslararası ilişkilerde sıkça görüldüğünü ifade eden Erhürman, “olması gereken”in ise kuralların belirleyici olduğu, hukukun üstünlüğü, insan hakları, uygarlık ve barış temelinde yükselen yeni bir düzen olduğunu dile getirdi.

“Olan”ı tespit etmenin, “olan”ı olduğu gibi kabullenmek anlamına gelmediğinin altını çizen Erhürman, insanlığın yüzyıllar boyunca ağır bedeller ödeyerek oluşturduğu ideallerin ve evrensel değerlerin korunması gerektiğini belirtti.

Erhürman, dünya, insanlık ve uygarlığın; güç ve çıkar eksenli yaklaşımlar karşısında, hukuka, insan haklarına ve barışa dayalı “olması gereken” değerleri kaybetmemesi gerektiğini vurguladı.