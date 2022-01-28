Dünya devi Paris Saint Germain, Acapulco’yu tercih etti

Paris Saint-Germain Academy Turkey, 3-19 yaş arasındaki sporcular kişisel gelişim eğitimleri ile birlikte futbol eğitimlerini profesyonel bir ortamda alabilmek için Acapulco Resort’ta konaklıyor.

Takım, Acapulco Sports Park tesislerini tüm profesyonel ihtiyaçlarına karşılık verebildiği ve Acapulco Resort gibi muhteşem bir tesisin içinde bulunduğu için tercih ettiklerini belirtti.

Türkiye’nin en büyük alt yapı sistemlerinden olan Paris Saint Germain 10 farklı şehir ve 15 farklı lokasyonda bulunuyor.

Resmi Paris Saint Germain altyapısı olan sistemin metodolojisi ve antrenman programları Paris’ten geliyor ve düzenli olarak denetleniyor. Eğitimler İngilizce olarak uzman pedagog eşliğinde yapılıyor.