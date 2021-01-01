Dr. Tsioutis: Kıbrıs’ta tedbirler gevşetilemez

Kıbrıs Bilim Komitesi Başkanı Dr. Konstantinos Tsioutis, adanın güneyinde son dönemde açıklanan tedbirlerin gevşetilmemesi gerektiğini, durumun kritik olmaya devam ettiğini ve kapatmanın son seçenek olması gerektiğini söyledi.

Dr. Tsioutis, kapatmanın bir sonraki adım olarak görüldüğünü ancak durumun ocak ayında iklim koşulları nedeniyle daha da kötüleşmesinin beklendiğini duyurdu.

Dr. Tsioutis, kapatma için karar alınsa bile sonuçların yine çok geç ortaya çıkacağını, bunun halkı ve ekonomiyi psikolojik açıdan etkileyeceğini sözlerine ekledi ve halka son dönemde açıklanan tedbirlere harfi harfine uymaları çağrısında bulundu.

“Bu tedbirlerin her şeyden önce kendimizi korumak için açıklandığını herkesin anlaması gerekir” diyen Tsioutis, tedbirlerin sonuç vermesi için en az 2-3 hafta istediğini hatırlattı.

Tsioutis, Avrupa’da kapatma/ lockdown açıklayan ülkelerin hala virüsle mücadele ettiğini, bunu yenemeyerek bayram günleri için daha sıkı kapatmaya geçtiklerini belirtti.

Virüsün çok çabuk yayıldığını, özellikle evler ve açık alanlardaki toplantılar için bu nedenle tedbir alındığını söyledi, herkesi tedbirleri uygulamaya ve sorumlu harekete etmeye davet etti.

Kıbrıs’ta sağlık sistemi üzerindeki baskıya da değinen Dr. Tsioutis, virüsün o kadar güçlü olduğunu ve hasta birisinin en fazla üç hafta hastanede kalmasını gerektirebileceğini vurguladı ve koronavirüsü kaynaklı ölümlerin devam edeceğini söyledi.