Yardım talebinde bulunmak için polise gitti, durumu anlatınca tutuklandı

Kıbrıs’ın kuzeyine kaçak giriş yaptığı tespit edilen K.D., Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Hasan Kabadayılar, zanlının 7 Temmuz 2026 tarihinde 2 yaşındaki çocuğuyla birlikte Lefkoşa Adli Şube'ye gelerek ifade verdiğini söyledi.

Polis, zanlının ifadesinde görevli muhaceret memuruna herhangi bir işlem yaptırmadan, kimliğini bilmediği bir limandan TIR dorsesi içerisinde Kıbrıs’ın kuzeyine giriş yaptığını beyan ettiğini aktardı.

Yapılan muhaceret kontrolünde, zanlı ile 2 yaşındaki çocuğunun Kıbrıs’ın kuzeyine yasal yollardan giriş yaptığına dair herhangi bir kayıt bulunmadığının tespit edildiğini belirten polis, zanlının zor durumda olduğunu, çocuğuyla birlikte ülkesine dönmek istediğini söyleyerek yardım talebinde bulunduğunu ifade etti.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Yargıç Şevket Gazi ise zanlının 7 günü aşmayan bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.