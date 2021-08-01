DP Genel Sekreterliğe Çelikden vekalet edecek

Afet Özcafer’in istifasıyla boşalan DP Genel Sekterliği görevine DP Genel Sekreter Yardımcılığını görevinde bulunan Hande Kayasal Çelikden vekalet edecek.

DP açıklamasına göre, Demokrat Parti (DP) MYK’sı tercihini 1992’den bu yana partinin birçok kademesinde görev alan ve iki dönemdir Demokrat Parti Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüten Çelikden’den yana yaptı.

Açıklamada, “Demokrat Parti’de hizmetin bir bayrak yarışı şeklinde yapıldığını, bu süreçte de de bayrağı devralacak olan Çelikden’in geçmiş dönemde partide yürüttüğü görevlerden ötürü kıdemli görülmesi parti MYK’sının tercihinde etkin rol oynadı” denildi.

Özcafer DP'den istifasını açıkladı