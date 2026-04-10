“Dostluk grubuna alınmamak kabul edilemez”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, BRT’de katıldığı “Gündem 12” programında güncel gelişmeleri değerlendirdi.

Arıklı, YDP ve Demokrat Parti (DP) milletvekillerinin Azerbaycan Dostluk Grubu’nda yer almamasından rahatsız olduklarını belirterek, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler’in bu yöndeki tavrını eleştirdi.

Konuya ilişkin bir soru üzerine konuşan Arıklı, “Mesele Azerbaycan’a gitmek değil, bu iki partinin milletvekilini dostluk grubuna almaya layık görmeme meselesidir. Bu şekilde olması kabul edilebilir değildir. Umarım bu meclis çalışmalarını etkilemez. Pazartesi günü de kendi aramızda değerlendireceğiz” ifadelerini kullandı.