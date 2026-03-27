Dörtyol’da iki taraf arasındaki kavgada bir kişinin göğüs kemiği kırıldı
Dörtyol’da dün, M.F.(E-62) bir taraf olup, diğer taraf olan N.G.(E-69), Ü.G.(E-67) ve A.G.(K-64) ile kavga etti. Kavgada aldığı darbeden dolayı N.G’nin göğüs kemiği kırıldı.
Polis basın bültenine göre, Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan N.G., yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. Tüm şahıslar aleyhinde ise yasal işlem başlatıldı.
İkamet izinsiz iki kişi tutuklandı
Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen iki kişi tutuklandı.
Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.
