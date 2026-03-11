“Doğru olan bağlantı Kıbrıs-Türkiye-Yunanistan arasında kurulmasıdır”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Yunanistan-Kıbrıs Cumhuriyeti-İsrail arasında deniz altından kabloyla elektrik bağlantısı kurulmasını öngören Great Sea Interconnector (GSI) Projesi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Erhürman, projede kablonun 3000 metre derinlikteki işlevselliğinin test edildiğini belirtti.

Projenin ekonomik açıdan mümkün olmadığının birçok çalışmada ortaya konulduğunu ifade eden Erhürman, projenin hayata geçirilip geçirilmeyeceği konusunda uzun süredir tartışmalar yaşandığını ve bu tartışmaların devam ettiğini söyledi.

Buna rağmen Avrupa Birliği’nin projeye destek verdiğine dikkat çeken Erhürman, üç yıldır tüm muhataplarına ekonomik ve siyasi açıdan doğru olanın elektrik bağlantısının Kıbrıs-Türkiye-Yunanistan hattı üzerinden kurulması olduğunu anlattıklarını ifade etti.

Avrupa Birliği’nin Kıbrıs’ta çözüm istediğini söylemeye devam ettiğini hatırlatan Erhürman, “Karşılıklı bağımlılık yoluyla çözüme katkı sağlayacak bir projeye mi, yoksa tam tersine işleri daha da karmaşıklaştıracak bir projeye mi destek vereceğine karar vermek durumundadır” dedi.

Erhürman, üç yıldır bu görüşü tüm muhataplarına aktardıklarını belirterek, halkın çözüm iradesi doğrultusunda anlatmaya devam edeceklerini vurguladı.