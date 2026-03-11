9’ar ay süreyle hapse mahkûm edildiler

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde 5 gram kokain ve 15 gram hintkeneviri türü “Uyuşturucu Alma Ve Tasarrufu” suçundan yargılanan Ulaş Kütükcüler, Can Cem İyidoğan ve Muhammet Civan Sertkaya hakkındaki dava karara bağlandı. Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Gülay Uğur’dan oluşan mahkeme heyetinin verdiği kararı Cemaller okudu.

Başkan Cemaller, sanıkları kendi ikrarı ve iddia makamı tarafından ileri sürülen olgu ve emareler ışığında aleyhine getirilen davalardan suçlu bulup mahkûm ettiklerini açıkladı. Uyuşturucu suçlarının oldukça ciddi ve yaygın suçlar arasında olduğunu ifade eden Başkan, dolayısıyla bu tür suç işleyen kişilere kamu menfaatini dikkate alarak etkin ve caydırıcı cezalar verilmesini gerektiğini belirtti. Başkan, sanıkların tasarruf etmiş olduğu uyuşturucu maddenin miktarının az olduğunu, bu durumu lehine değerlendirdiklerini kaydetti. Başkan, ancak kokainin en ağır ve tehlikeli türlerden olduğunu, bu hususun da sanıklar aleyhinde dikkate alındığını söyledi.

Başkan, uyuşturucu maddenin türü miktarını, sanıkların suçunu kabul ederek adaletin erken tecellisine katkı koymuş olmalarını lehine hafifletici faktör olarak dikkate aldıklarını açıkladı. Başkan Cemaller, tüm olgular ışığında sanıkları 9’ar ay süreyle hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.

Ne olmuştu?

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, 3 Eylül 2025 tarihinde Minareliköy’de ikamet eden Ulaş Kütükcüler ve Can Cem İyidoğan’ın huzurunda evlerinde yapılan arama neticesinde; tasarruflarında kokain ve hintkeneviri ele geçirilmişti.

Polis, sanıkları suçüstü hali gereği tutuklamıştı, yapılan ileri soruşturmada mesele ile bağlantılı olarak aranmakta olan Muhammet Civan Sertkaya da Girne’de tespit edilerek derdest emri gereği tutuklanmıştı. Sertkaya’nın evinde yapılan aramada ise 4 gram hintkeneviri bulunmuştu.