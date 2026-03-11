"Halk sağlığını ilgilendiren alanlarda gıda mühendisleri de görev yapmalı"

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Gıda Mühendisleri Odası (GMO) Başkanı Beste Oymen, halk sağlığını ilgilendiren alanlarda gıda mühendislerinin de görev yapması gerektiğini kaydetti.

Bu alana istihdamın ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesinin tercih değil, zorunluluk olduğunu ifade eden Oymen, yetkililere çağrı da yaptı.

Bazı süt ürünlerindeki bozulma iddialarıyla ilgili yazılı açıklama yapan Beste Oymen, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile olayın yaşandığı bölgedeki yerel yönetimde teknik uygunluğu denetleyecek gıda mühendisi olmadığını savundu.

Oymen, “Gıda üretimi ve güvenliği gibi doğrudan halk sağlığını ilgilendiren bir alanda uzman kadro bulunmaması önemli bir eksiklik” dedi.

Ürünün raf ömrü dolmadan bozulmasının çoğunlukla üretim aşamasındaki teknik sorunları işaret ettiğini kaydeden Oymen, bu tür değerlendirmelerin gıda mühendisleri tarafından yapılabileceğini kaydetti.

Süt ve süt ürünlerinin mikrobiyolojik açıdan en riskli gıda grupları arasında olduğunu da hatırlatan Oymen, üretimden depolamaya, taşımadan satışa kadar tüm süreçlerde hijyen koşullarının sağlanması ve soğuk zincirin korunması gerektiğini ifade etti.

Gıda güvenliğinin tarladan sofraya uzanan bilimsel bir takip süreci olduğunu da anımsatan Oymen, üretim koşullarının uygunluğu, hammadde kalitesi, kontrolü, depolama sıcaklığı ve raf ömrü gibi birçok teknik parametrenin sürecin ayrılmaz parçası olduğunu belirtti.

Yasaların uygulanmasında zafiyet olduğunu da savunan Oymen, etkin bir denetim ve yaptırım sürecinin işletilemediğini de kaydetti.