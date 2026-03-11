Yolda yürüyen yayaya çarptı!

Lefkoşa’da ağır yaralanmayla sonuçlanan kazaya neden olan A.M.H. (E-24), mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Ali Osman Dikel mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 10 Mart 2026 tarihinde, saat 15.00 sıralarında, Lefkoşa'da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde zanlının yönetimindeki araç ile soldan ikinci şerit içerisinde kuzey istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, Kanerler Ltd. önlerine geldiğinde o esnada yolun doğu kısmından batı kısmına doğru yaya olarak geçmekte olan Fatma Ceylan’a (K-78) çarptığını söyledi. Polis, çarpmanın etkisi ile sol ileriye doğru savrulan yayanın o esnada yolun solunda park halinde bulunan aracın sağ arka köşesine çarptığını belirtti.

Polis, kaza sonucu ağır şekilde yaralanan yayanın kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındığını belirtti. Polis, soruşturma kapsamında araç sürücüsü zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, doktordan alınan bilgide yaralının belinde ve her iki ayağında kırıklar oluştuğunu ve birden kez fazla ameliyat olacağını söyledi. Polis, yayanın 78 yaşında olmasından dolayı durumunun her an değişiklik gösterebileceğini ve suçun nevrinin değişebileceğini kaydetti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.