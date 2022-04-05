‘Dizüstü bilgisayar çalarak satma’ meselesinde zanlı sayısı artıyor

Hamitköy’de misafir olarak gittiği evden dizüstü bilgisayar çalan zanlı A.K.R yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede şahadet veren polis memuru Turgay Ok zanlının "Sirkat ve Sahtekarlıkla Para Temini" suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Polis, 30 Mart 09.30 -19.00 saatleri arasında Hamitköy’deki evinde İ.A tarafından mutfak masası üzerinde bırakılan HP marka dizüstü bilgisayarın konu adrese misafir olarak gelen zanlı A.K.R tarafından sirkat edilip, Lefkoşa Surlariçi'nde bulunan Laptop Hastanesi isimli işyerine 250 Dolar karşılığında satıldığını söyledi. Polis, zanlı 1 Nisan’da Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının 2 Nisan’da Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarıldığını ve hakkında 3 gün ek tutukluluk temin edildiğini söyledi. Polis, bu süreçte zanlının sirkat ederek sattığı diz üstü bilgisayar ile ilgili Laptop Hastanesi isimli işletmede yapılan soruşturmada bilgisayarın konu işletmede tespit edilip emare olarak alındığını da mahkemeye aktardı.

Zanlının polise yaptığı sözlü beyanında KKTC'de yasal statüsünün olmadığını belirttiğini dile getiren polis, bununla ilgili Muhaceret Dairesi’nden gerekli soruşturmanın yapılması gerektiğini anlattı. Polis, mesele ile ilgili zanlının müşteki konumunda olduğu ‘Soygun Yaralama Zorla İnsan Kaçırma Kanunsuz Bıçak Taşıma ve Ciddi Darp’ suçları ile ilgili olarak da eş zamanlı soruşturma yürütüldüğünü belirtti. Polis, bu soruşturma kapsamında suça karışan toplam 4 şahıs olduğunun tespit edildiğini 2 zanlının derdest emri gereği tutuklandığını, 2 şahsın ise arandığını söyledi. Polis, ayrıca konu mesele ile ilgili aranan emarelerin de olduğunu anlattı. Polis, bu bağlamda zanlının serbest kalması halinde tahkikata etki etmesinin aşikar olduğunu belirtip, soruşturmaların salimen yürütülebilmesi için zanlının 1 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.