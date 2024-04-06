Diyaliz hastaları 2 aydır araç bekliyor!

Aygün Bahar ÖKMEN

Girne ve civarında ikamet eden diyaliz hastalarını Girne Akçiçek Hastanesi’ne taşıyan araç yaklaşık 2 ay önce bozuldu, özel aracı olmayan hastalar ortada kaldı.

Sağlık Bakanlığı ve hastaneye hibe edilen aracın “arızalı parçasının bir türlü getirtilemediği” bu nedenle tamir edilemediği öğrenildi.

Sabahın erken saatlerinde diyalize girmek için otobüs veya rica ile hastaneye giden hastaların, diyalize girdikten sonra bitkin halde yine ulaşım konusunda benzer sıkıntılarla evlerine dönmeye çalıştıkları ifade ediliyor.

YENİDÜZEN’e konuşan hasta yakını Zeynep Yıldız, “Başhekime ve doktora sorduğunuzda devletin bu konu hakkında bir bütçesinin olmadığını söylüyorlar” şeklinde konuştu.

Girne Akçiçek Hastanesi Amiri Fatma Veyseldağ Teselli ise aracın arızalı olduğunu doğruladı ancak “bütçe olmadığı için tamir edilmediği” söylemini reddetti.

Servis aracının tamirden ne zaman çıkacağının belli olmadığını ifade eden Veyseldağ Teselli, bozulan parçanın ne zaman geleceğini bilmediklerini aktardı.

Diyaliz hastalarını taşımak için tek bir araçları olmasının bu tip durumlarda sıkıntılara neden olduğunu ifade eden Veyseldağ Teselli, “Belediyelerin diyaliz hastaları için bir taşıma hizmeti olsa çok güzel olur” şeklinde konuştu.

Hasta Yakını Zeynep Yıldız: “Diyaliz aracı yapıldı tekrar bozuldu diyorlar, 2 aydır servis çalışmıyor”

Lapta bölgesinde yaşayan ve diyaliz hastası annesini Girne Akçiçek Hastanesi’ne götürüp getiren Zeynep Yıldız, Girne’de pek çok insanın diyaliz hastalarını taşıyan servisin bozulmasından dolayı mağdur olduğunu dile getirdi.

Yıldız, “Annem diyaliz hastası. Biz Lapta bölgesinde kalıyoruz. Ben sabah saat 6’da annemi hastaneye götürüyorum, saat 7’de diyalize giriyor. Oradan işe gidiyorum. 12’de annemi hastaneden alarak eve bırakıyor ve tekrar işe dönüyorum. Normalde diyaliz hastaları için özel bir servis vardı. Fakat servis 2 aydır çalışmıyor” dedi.

“Başhekime ve doktora sorduğumuzda devletin bu konu hakkında bir bütçesinin olmadığını söylüyorlar”

Muhatap bulamadıklarını ifade eden Yıldız, “Servisin bozulduğunu söylüyorlar. Annemi diyalizden almaya gittiğimde diyaliz aracının yapıldığını ancak tekrar bozulduğunu söylüyorlar. Yüzümüze karşı yalan söylendiğini düşünüyoruz. Başhekime ve doktora sorduğunuzda bu konuda bir bilgileri olmadığını, devletin bu konu hakkında bir bütçesinin olmadığını söylüyorlar.

Akçiçek Hastanesi Amiri Fatma Veyseldağ Teselli:

“Tek aracımız yaklaşık 1 ay önce bozuldu”

Yaklaşık 1 ay önce aracımız bozuldu. Bağışla alınan bir araçtı ve zamanla eskidi. Çok yıprandı. Birkaç yerden teklif alarak en uygun yerde yaptırmak durumundayız Devlet hastanesi olarak. Evet, biraz uzadı süreç ancak bu bilinçli bir aksaklık değil.

Zaten biz bu aracı bağış yolu ile hizmete sokarken hastaların bu mağdurluğunu gidermek amacı ile hareket etmiştik. Amacımız zaten onların mağdur olmaması, kaliteli bir hizmet almaları ancak ikinci bir alternatifimiz, başka bir aracımız yok diyaliz hastalarını taşımak için. Bu işi tek bir araçla idame ettirmek mümkün değil.

“Test sürüşü esnasında tekrar arıza çıkardı”

Ancak biliyorsunuz ki diyaliz aracı özel bir araçtır. Arkadan asansörlü, tekerlekli hastaların da kullanabileceği özel dizaynlı bir araçtır. Özel olarak yapılması gerekir. Bizim aracımız da bağış yolu ile bu şekilde temin edilmişti ancak zamanla eskimesiyle birlikte arıza çıkarmaya başladı. Biliyorsunuz ki araçlarda teknik hizmet almak da zor. Bir parça bozulduğunda onun gelmesini beklemeniz gerekebiliyor. Aracı tamire verdik, yapıldığı söylendi ancak test sürüşü esnasında tekrar arıza çıkardı. Şimdi bu yeni sorunla ilgili parça bekliyoruz. Biz de makinist ne söylerse ona inanmak durumundayız. Ancak maddi açıdan inanın ki herhangi bir sorun yok. Ne burada ne de Bakanlık kısmında maddi açıdan bir sorun yok.

”Belediyelerin diyaliz hastaları için bir taşıma hizmeti olsa çok güzel olur”

Aracımızın çalışmadığına dair uyarılarımızı yapıyoruz hastalara. Ailelerden yardım alıyorlar hastalar. Belediyelerin böyle bir hizmeti olsa çok güzel olur. Belediye hastaları evlerinden alsa, bu taşımacılığı yapsalar mükemmel olur ancak henüz bunu yapan bir belediye yok. Biz tek bir araçla Çamlıbel’den Tatlısu’ya kadar bu hizmeti vermeye çalışıyoruz. Ancak tek araç olması arıza durumunda çok büyük sıkıntı.