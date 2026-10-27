Genel Kurul nisap yetersizliğinden açılamadı

YENİDÜZEN

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) şaibe iddialarının gölgesinde gerçekleşen aday sıralama kurultayında yaşanan gelişmeler, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’na da yansıdı.

YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgiye göre, bugün yapılması planlanan Genel Kurul, UBP ve Demokrat Parti’ye (DP) mensup milletvekillerinin nisabı sağlayamaması nedeniyle açılamadı.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, nisap yetersizliği nedeniyle toplanamayan Genel Kurul’un 2 Kasım Pazartesi gününe ertelendiğini açıkladı.

Genel Kurul’un bugünkü gündeminde bazı karar tasarılarının üçüncü görüşmeleri, güncel konuşmalar ile milletvekillerinin sözlü ve yazılı soruları yer alıyordu.

Hatırlanacağı üzere, Meclis Genel Kurulu dün de nisap sağlanamaması nedeniyle toplanamamış ve bugüne ertelenmişti.