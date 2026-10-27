Lapta Hesap İşi Defilesi yapılıyor
GİKAD’ın düzenleyeceği Lapta Hesap İşi Defilesi, 6 Kasım’da gerçekleşecek.
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Lapta Hesap İşi Defilesi, 6 Kasım’da yapılıyor.
Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği’nin (GİKAD) “Hikayelerle hayat bulan bir miras” sloganıyla düzenleyeceği defilede, Behice Biran, Fahriye Behcet, Mert Özyürekliler, Tülay Kader ve Şafak Bekiroğlu’nun tasarımları yer alacak.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, KKTC’nin ilk tescilli nakışı Lapta Hesap İşi defilesi 6 Kasım Cuma günü saat 16.30’da Çatalköy’de, Acapulco Otel’de yapılacak.
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Etiketler : gikad, Lapta Hesap İşi Defilesi