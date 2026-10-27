Bugün siyasi partilerin aday saptamasının son günü

6 Aralık’ta yapılacak Milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Seçimleri için takvim işliyor. Siyasi partilerin aday saptamasının bugün son günü. Adaylık başvuruları ise cuma günü yapılacak.

YSK tarafından her iki seçim için de açıklanan takvime göre, adaylar, 31 Ekim’de Yüksek Seçim Kurulu ve İlçe Seçim Kurulları tarafından geçici olarak ilan edilecek.

1 Kasım’da sandık seçmen listeleri askıya alınacak ve alındığı günden itibaren 7 gün süreyle askıda kalacak.

8 Kasım’da adaylar kesinleşecek ve aynı gün siyasal partilerin ve bağımsız adayların tüm seçim sürecinde kullanacakları sıra için yapılacak ad çekme Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulacak.

9 Kasım’da kesinleşen adaylar Yüksek Seçim Kurulu ve İlçe Seçim Kurulları tarafından ilan edilecek. Aynı gün Yüksek Seçim Kurulu huzurunda ad çekme yapılacak.

Seçim propagandası 10 Kasım’da başlayacak

Seçim propagandası 10 Kasım’da başlayacak. Siyasal partiler, BRT’de propaganda yapmak için Yüksek Seçim Kurulu’na en son 15 Kasım’da dilekçe verebilecek.

Sandık Seçmen Listeleri 16 Kasım’da tamamlanacak. Listelerde düzeltmeler yapılmışsa bu siyasal partilere bildirilecek.

Seçimler ile ilgili kamuoyu yoklama ve araştırmalarının yayınlanmasının son günü ise 21 Kasım.

Seçmen kartları ve bilgilendirici broşürler en son 3 Aralık’ta dağıtılacak.

Seçim propagandası 5 Aralık’ta tamamlanacak.

Seçmenler, 6 Aralık’ta Milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Seçimleri için sandık başına gidecek.