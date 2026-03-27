Dikmen Belediyesi–UNDP iş birliğinde toplantı süreci sona yaklaşıyor

Dikmen Belediyesi ile (UNDP) iş birliğinde yürütülen toplantı sürecinde sona yaklaşıldı.

Enerji verimliliği başlığı altında gerçekleştirilen görüşmelerde, özellikle su kuyularında kullanılan enerji sistemleri ve bu alandaki teknolojik iyileştirmeler detaylı şekilde ele alındı. Yapılan değerlendirmelerde, mevcut enerji tüketiminin daha verimli hale getirilmesi, sürdürülebilir çözümler geliştirilmesi ve modern teknolojilerin entegrasyonu ön plana çıktı.

Toplantıların tamamlanmasıyla birlikte, elde edilen veriler doğrultusunda uygulanabilir projelerin hayata geçirilmesi ve belediyenin enerji yönetimi kapasitesinin güçlendirilmesi hedefleniyor.