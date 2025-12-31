Dikmen Belediyesi’nden yeni yıl buluşması

Dikmen Belediyesi personeli, belediye meclis üyeleri ve belde muhtarları, yeni yıl dolayısıyla düzenlenen özel yemekte bir araya gelerek 202’e birlik ve beraberlik mesajlarıyla “merhaba” dedi. Anchor Restorant’ta gerçekleştirilen organizasyon, samimi atmosferi ve coşkulu anlarıyla dikkat çekti.

Geceye katılan Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, yaptığı konuşmada yeni yılın başta Dikmen beldesi olmak üzere tüm ülkeye sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini temenni etti.

Başkan Çelebi, geride kalan yılda belediye olarak hayata geçirilen çalışmaların bir ekip ruhunun ürünü olduğunu vurgulayarak, özveriyle görev yapan tüm belediye personeline, meclis üyelerine ve muhtarlara teşekkür etti.

“Dikmen’i daha yaşanabilir bir belde haline getirmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” diyen Başkan Çelebi, yeni yılda da dayanışma ve ortak akılla hizmet üretmeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Konuşmanın ardından müzik eşliğinde devam eden gecede belediye personeli ve davetliler doyasıya eğlendi. Yoğun iş temposunun ardından bir araya gelme fırsatı bulan belediye ailesi, yeni yıl öncesinde moral depolarken, gece boyunca çekilen hatıra fotoğrafları bu özel buluşmayı ölümsüzleştirdi.