Güneydeki devlet hastaneleri doldu taştı

Kıbrıs’ın güneyindeki devlet hastanelerinde, grip ve solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle artan vaka sayısının, hasta yatışlarını da artırdığı belirtildi.

Alithia gazetesi, PASİDİ bünyesindeki genel devlet hastaneleri personeli biriminin; hasta yatışlarının artması nedeniyle hastanelerde aşırı doluluk yaşandığına, ayrıca hastaların uzun saatler acil servislerde bekletildiğine dikkati çektiğini, belirtti.

Habere göre PASİDİ’nin ilgili birimi, yaptığı açıklamada, hastanelerde yaşanan aşırı doluluktan duyulan endişeyi dile getirdi.

Açıklamada, aşırı doluluk nedeniyle hasta yatış işlemlerinin yönetilemediğini, buna bağlı olarak hastaların yatak olmaması nedeniyle uzun saatler acil servis birimlerinde bekletilmek zorunda kalındığına dikkati çekti.

PASİDİ, açıklamasında, mevcut krizin çözümlenmesi için paydaşların derhal bir araya gelmesi çağrısında da bulundu.