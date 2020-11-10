Dikkat kesinti var!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, Karpaşa köyüne yarın 4 saat elektrik verilemeyeceğini açıkladı.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 09:00-13:00 saatleri arasında Karpaşa köyüne elektrik verilemeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisinin belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.