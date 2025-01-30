DiCarlo’nun 10 Şubat’ta liderlerle bir araya gelmesi bekleniyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Siyasi İşler Sorumlu Yardımcısı Rosemary Dicarlo’nun Kıbrıslı Türk “lider” Ersin Tatar ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’le 10 Şubat’ta Kıbrıs’ta ayrı ayrı görüşmesinin beklendiği ifade edildi.

Haravgi gazetesi konuyla ilgili haberinde BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın ise liderlerle yarın ayrı ayrı görüşeceğini haber verdi.

DiCarlo’nun 10 Şubat’ta Kıbrıs’ta liderlerle görüşmeler yapmasının beklendiğini ve DiCarlo’nun gelişiyle ilgili programın BM tarafından resmi olarak açıklanacağını belirten gazete, haberde adı belirtilmeyen kaynaklara dayanarak, liderlerin geçiş noktalarıyla ilgili görüşmesiyle ilgili tarihin de kısa süre içinde kesinleşmesinin beklendiğini kaydetti.