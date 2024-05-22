Devrim Tayanç Malyalızade Sanat Atölyesi, 16’ncı sergisini açıyor
Devrim Tayanç Malyalızade Sanat Atölyesi, 200 farklı sanat eserini Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde sergileyecek.
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Devrim Tayanç Malyalızade Sanat Atölyesi, 200 farklı sanat eserini Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde sergileyecek.
38 kursiyerin resimlerinden, Mustafa Müezzinoğlu’nun atölye öğrencilerinin fotoğraflarından oluşan “Karma Sergi” Devrim Tayanç Malyalızade Sanat Atölyesi’nin 16’ncı sergisi olarak 3 Haziran’da saat 19.30’da açılacak.
7 Haziran’a kadar açık olacak sergi hafta içi mesai saatlerinde ziyaret edilebilecek.
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Etiketler : sergi, devrim Tayanç