“Devletin ismi değişecekse, buna halk karar verir”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar’ın, KKTC’nin adının değişeceğiyle ilgili “En üst akıl, 'Kıbrıs Türk Cumhuriyeti' olmamızı ifade ediyor” sözlerine “Kıbrıs Türk halkının üst aklı, Kıbrıs Türk halkıdır” diyerek tepki gösteren CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy’a Çalışma Bakanı Hasan Taçoy’dan yanıt geldi. Taçoy, şu anda devletin adının değiştirilmesine ilişkin bir durum olmadığını, buna karar verecek olanın da halk olduğunu söyledi.

Meclis’te yapılan konuşmalarda makamlara yönelik “aklın a’sı” gibi sıfatların kullanılmasını “kabul edemeyeceğini” dile getiren Taçoy, şu anda devletin adının değiştirilmesine ilişkin bir durum olmadığını, buna karar verecek olanın da halk olduğunu söyledi.

Birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Taçoy, Meclis’in buna muktedir olduğunu ifade etti.-

Depreme değinen Taçoy, KKTC’de yapılan inşaatların nasıl yapıldığı, dirayetinin ortada olduğunu söyleyerek, mimar ve mühendislerin yaptıkları işleri örnek göstererek, halka müsterih olmaları çağrısında bulundu.

Akansoy'dan Tatar'a: “Kıbrıs Türk halkının üst aklının Kıbrıs Türk halkıdır”