Akansoy'dan Tatar'a: “Kıbrıs Türk halkının üst aklının Kıbrıs Türk halkıdır”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, milletvekilleri güncel konuşmalar yapıyor.

Bu bölümde ilk sözü Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Asım Akansoy aldı.

Akansoy

CTP Gazimağusa Milletvekili Asım Akansoy, “Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet Alanında İşbirliği Protokolü Üzerine” konusunda güncel konuşma yaptı.

Akansoy, protokolün konusunu okuyarak, bilişim yapısının güçlendirilmesi ve ilgili hizmet binalarının yapılması amacının hedeflendiğini söyleyerek, protokolün maddelerine, amacı ve içeriğine yönelik değerlendirmede bulundu.

Akansoy, bir miktar personelin Türkiye’deki Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı’ndan ve sosyal yardımlaşma vakıflarından ve sosyal hizmet merkezinden oluşturulacağının protokolde yer aldığını söyleyerek, bu personel ekibinin 6 ay süreyle mi yoksa binalar yapılıncaya kadar mı görevlendirileceğinin tam olarak belli olmadığını belirtti.

Sosyal Hizmetler Dairesi’nin görevlerinin yasayla belirlendiğini, verimli çalışmalar yürüttüğünü dile getiren Akansoy, personel eksikliği olduğu, müdürünün belirlenmediği gibi sorunlar bulunduğunu dolayısıyla bilişim ve bina yönünden Türkiye’den destek ve yardımın normal olduğunu ancak yetkilerinin alınması ve yeni yapı oluşturulmasının kurumsal yapıyı zayıflatacağını ve sosyal değerleri sarsabileceğini söyledi.

Akansoy, bu durumun “üzüntü verici olduğunu” belirleterek, protokolün geri çekilmesi veya düzeltilmesi talebinde bulundu.

“İradeyi teslim etmek üzere yapılmış bir protokol... tarafımızdan kabul edilemez"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın TC Büyükelçiliğinin yaptığı yardımlar konusunda bilgi sahibi olması gerektiğini belirten Akansoy, “Bu protokol iradeyi teslim etmek üzere yapılmış protokoldür ve tarafımızdan kabul edilemez bir protokoldür” dedi.

Akansoy, daha sonra Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “En üst akıl Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmamızı ifade ediyor” açıklamalarını eleştirerek, Kıbrıs Türk toplumunun Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurucu ortağı olduğunu, bu haklardan vazgeçilmeyeceğini, irade, demokrasi, hukukun üstünlüğüne inanan birinin bu açıklamayı yapamayacağını söyledi.

Akansoy, Kıbrıs Türk halkının üst aklının Kıbrıs Türk halkı olduğunu belirtti.