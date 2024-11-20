Devlet Piyangosu'nun yılbaşı çekilişinin büyük ikramiyesi 6 milyon TL
Devlet Piyangosu'nun yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 6 milyon TL.
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Devlet Piyangosu'nun yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 6 milyon TL.
Toplam 19 milyon 274 bin 750 TL'lik ikramiye dağıtılacak yılbaşı çekilişinin biletleri 16 Kasım'da satışa sunuldu. Bilet fiyatının ise 300 TL olduğu belirtildi.
-15 Kasım talihlisi ikramiyesini aldı
Başbakanlık Piyangolar Birimi, Devlet Piyangosu 15 Kasım çekilişinin 4 milyon TL’lik büyük ikramiyesinin talihlisine teslim edildiğini açıkladı.
İkramiyenin Lefkoşa bölgesinde ikamet eden ancak adının açıklanmasını istemeyen talihliye Piyangolar Birimi Sorumlusu Turgut Sunalp tarafından teslim edildiği belirtildi.
Foto arşiv.
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