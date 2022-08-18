Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Başkanı Güven Bengihan hükümetin yapmış olduğu atamaları eleştirdi.

Bengihan, “Hükümet ortağı partilerin kendi aralarında kontenjan bölüşerek yaptıkları bu istihdamlar UBP-DP-YDP Hükümetinin koltuk uğruna devlet olanaklarını nasıl partizanca kullandığının en açık kanıtıdır” ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle:

“Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde etkinlik ve verimlilik açısından kamuya yapılan istihdamların liyakata dayalı olması hayati önem taşımaktadır.

Ne büyük bir çelişkidir ki Başbakan kamuda terfi ve istihdamların liyakata ve eğitime göre yapılacağını, keyfi yer değiştirmelerin önüne geçileceğini söylerken diğer yandan devlet dairelerine geçici işçi adı altında partizanca istihdamlar yapılmaktadır.

Personel eksikliği nedeniyle halka hizmet verme konusunda tıkanan devlet dairelerinde sendikalarımız grev yapmak zorunda kalırken ihtiyaç olmayan dairelere hiçbir kriter aranmaksızın tamamen yandaşları memnun etme adına istihdamlar yapılmıştır.

Hükümet ortağı partilerin kendi aralarında kontenjan bölüşerek yaptıkları bu istihdamlar UBP-DP-YDP Hükümetinin koltuk uğruna devlet olanaklarını nasıl partizanca kullandığının en açık kanıtıdır.

Diğer yandan beş yıldan beri işe gitmediği iddia edilen ve UBP milletvekili adayı olup kazanamayan bir yandaşın Cumhurbaşkanlığına Danışman ve Siyasi İşler Müdürü olarak atanması; partiler üstü olması gereken Cumhurbaşkanının partizanlık uğruna kamuda liyakati ve adaleti hiçe saydığını göstermektedir.

Ekonomik sıkıntılar gerekçe gösterilerek ihtiyaç olan yerlere gerekli istihdamlar yapılmazken partizanlık uğruna devlet olanaklarının yandaşlar için hoyratça kullanılması asla kabul edilemez.”