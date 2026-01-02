Lefkoşa11 °C

"Devlet Basımevi’ndeki grev askıya alındı"

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Devlet Basımevi’ndeki grevin askıya alındığını duyurdu.

 Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, 29 Aralık Pazartesi günü başlatılan grevin, Başbakanlık Kamu Yönetimi ve İnsan Kaynakları Başkanlığı’nın 5 Ocak Pazartesi saat 14.00’te tarafları toplantıya çağırması nedeniyle askıya alındığını kaydetti.

