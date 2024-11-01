Derrick Ampomah ilahiler eşliğinde toprağa verildi

Haspolat'ta kaldığı evin, "ev sahibi tarafından" ateşe verilmesi sonucu yanarak hayatını kaybeden Gana'lı Derrick Bamfo Ampomah, bugün Lefkoşa Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Ampomah'ın aile yakınları ve üniversiteden arkadaşları katıldı.

İlahiler eşliğinde görüleceği alana getirilen Ampomah, dualar eşliğinde toprağa verildi...

Ampomah'ın ölümüne, ev arkadaşı Jonathan Maukle Adjabeng'in ise ağır şekilde yaralanmasına neden olmakla ilgili suçlanan 3 kişi tutuklandı.

Olay, 24 Ekim'de meydana gelmişti...

Yakarak öldürdü!