Yakarak öldürdü!

Haspolat’ta bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de ağır yaralandığı yangına ilişkin 3 kişi tutuklandı. Polis, apartmanın kundaklandığını açıkladı.

Haspolat’ta saat 03:00 sıralarında bir apartmanın girişindeki merdiven boşluğunda meydana gelen yangının çıkış sebebi ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamında, S.M.A.E.(E-25) ve İ.E.G.(E-20)’nin henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı konu apartmanın içerisine girerek, tasarruflarında bulundurdukları yakıcı bir malzeme ile bina içerisindeki eşyaları ateşe vermek suretiyle konu binayı kundakladıkları ve çıkardıkları yangın neticesinde, apartman sakinlerinden Derrick Bamfo AMPOMAH (E-24)’ın yaşamını yitirmesine ve Jonathan Maukle ADJABENG'in (E-24) ise ağır şekilde yaralanmasına sebep oldukları tespit edildi.

Bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan M.T.(E-42) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Haspolat’ta yangın… Bir ölü, bir yaralı