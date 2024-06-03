Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, hükümetle vardıkları uzlaşmayla belirlenen asgari ücretin 124 TL geri çekilmesine tepki gösterdi.

Asgari ücret masasında yüzde 23,50 oranındaki artışa ilişkin hükümetle vardıkları uzlaşmaya rağmen, son toplantıda bu anlaşmanın neden bozulduğunu sorguladıklarını belirten Serdaroğlu, “Hem işverenler hem de hükümet bu kararla itibar kaybına uğradı” dedi.

Serdaroğlu yaptığı yazılı açıklamada, asgari ücretlinin ‘sizin derdiniz 124 TL miydi?’ diyerek verilen bu karara tepki gösterdiğini kaydetti.

Söz konusu kararın neden çıktığına ilişkin kimse bir açıklama yapmadığını belirten Serdaroğlu, şöyle devam etti.

“Hür-İş Federasyonu olarak bizler, yaklaşık iki hafta önce asgari ücrette yüzde 23,50 olarak belirlenen orana sadık kalmamıza rağmen hükümet son toplantıda bu anlaşmayı bozup daha altında bir rakama işverenlere anlaştı. Üstelik kimsenin ölmeyeceği kimsenin de zengin olmayacağı bir oranda asgari ücreti düşürdü. Asgari ücretli ‘sizin derdiniz 124 TL miydi?’ diyerek verilen bu karara tepki gösteriyor.

Bu kararın neden çıktığına ilişkin kimse bir açıklama yapamıyor. Neden işveren böylesi bir komik duruma düşüyor anlamış değiliz. Aldığınız bu tuhaf karar karşısına herkes şaşkına dönmüş durumda. Belli oldu ki yaptıklarınız yapacaklarınızın en büyük işareti. Asgari ücreti belirlerken de yüzünüze gözünüze bulaştırdınız. Hükümet isteseydi işverenleri ikna edemez miydi? Peki, neden yapmadı? İşte bu sorunun yanıtı hükümetin sonunu getirecek. Hem işverenler hem de hükümet, bu kararla itibar kaybına uğramıştır…”