Deprem yardımları masaya yatırıldı

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne bölge muhtarları ile istişare toplantısı gerçekleştirdi. Türkiye’de yaşanan büyük deprem felaketi ve felaketin ardından Girne Bölgesi’ne mecburi göç yaşayan depremzedelere yapılacak yardım konularının masaya yatırıldığı toplantıda, muhtarlarla birlikte nasıl bir yol izleneceği konusu konuşuldu.

Gerçekleştirilen toplantıda ilk etapta yapılacak yardımlar konusunda bir organizasyon oluşturulması ve ileriki günlerde yapılacak bir diğer toplantı için gerekli verilerin derlenmesi konusunda mutabakata varıldı.