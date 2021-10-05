Denktaş’ın anıt mezarındaki çevre düzenlemeleri başladı

Demokrat Parti (DP) Milletvekili Serdar Denktaş, babası,1.Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarının çevre düzenlemesi için bugün çalışmaya başladıklarını açıkladı. Hatırlanacağı üzere Denktaş, dün belediyelere ve halka çalışmalara katkıda bulunma çağrısı yapmıştı.

Denktaş, yaptığı konuşmada hükümeti ve Başbakan Ersan Saner'i eleştirdi.

Denktaş açıklamasında özetle şunları söyledi: "Saner ile olan görüşmelerimizde 'O kadar param olsa nereye harcayacağımı bilirdim' cevabını verdi. Artık başkalarının dürtüsüyle konuşanlar sussun. Bu görülen düzenleme bakanlığım döneminde bu noktaya kadar getirildi. O günden bu yana bir çivi bile çakılmadı. Babamız için sustuk ama artık susmayacağız. Artık yanlış algı yaratıp konuşanlar sussun. Neden bu noktaya geldik? Buranın sorumluluğunu üstlenen Gönyeli Belediyesi devlet desteği gelmeyince geri çekildi. Lefkoşa Türk Belediyesi burası için proje başlatıp İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile burası 10. Yıl dönümüne hazır hale getirilecekti. Ama yerel seçimler nedeniyle bu da ertelendi. Mevcut karar değişemez. Lefkoşa Türk Belediyesi 'Bize ait değil' dedi. Sadece seçim ve kurultay hesapları ile ilerliyorlar. Biz artık hükümetten ümidi kestik. İki büyük belediye ile bu işi götüreceğiz. Bu yıl burada tören yapmasınlar, buna layık değiller. Saygısızlığın en büyüğünü yapmaktadırlar. Bir de sahtekarlık yapmasınlar. Bu ülkenin var olması, geleceği için ailesini, gençliğini feda etti, şimdi onun yerini koruyamazsak yuh olsun bize..."

Açıklamanın ardından katılımcılarla çevre temizliğine geçildi.